Компанія Inter IKEA, котра володіє брендом IKEA, повідомила про підвищення цін. Причина вимушена через кризу поставок та високі витрати на сировину.

Це перше підвищення цін для IKEA з 2019 року. Видання Financial Times пише, що цього разу підвищення цін буде суттєвішим, аніж попередній раз. У компанії поки не повідомили, на скільки підвищать ціни.

За словами фінансового директора IKEA Мартіна ван Дама, зростання цін було неминучим через дефіцит, що виник на тлі збоїв поставок.

У звіті найбільший у світі меблевий ретейлер відзначає вплив пандемії на виручку та називає головним чинником зростання цін на транспорт та сировину. Inter IKEA зазначає, що збільшення витрат під час виробництва вже вплинуло на вартість товарів.

IKEA пишається тим, що інколи знижує ціни на багато продуктів і робить великий крок для підвищення своєї доступності. Насамперед, це стосується моментів, коли компанія заходить у такі країни, як Індія, що робить підвищення цін для роздрібних продавців у її системі франчайзингу особливо болючим, – пише Financial Times.

Чистий прибуток компанії Inter IKEA за рік до кінця серпня впав на 17% до €1,4 млрд, водночас онлайн-продажі та продажі у магазинах через систему франчайзингу зросли на 6% до рекордних 41,9 млрд євро.

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Компанія IKEA відкрила свій перший магазин у Києві у лютому 2021 року. Він розташований на другому поверсі ТРЦ Blockbuster Mall.

Джерело: Financial Times