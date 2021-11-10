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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Связано с Covid-19: количество больничных дней в Украине выросло на 29%

Юлия Захарченко редактор ленты
лікарняний, лікарня

Фонд социального страхования должен оплатить 32,1 млн грн украинцам за дни, когда они находились на больничном из-за временной нетрудоспособности. Это на 29% больше, чем за первые 10 месяцев 2020 года.

По данным Фонда соцстрахования, работодатели подали в учреждение заявления-расчеты на оплату около 3,4 млн. листков нетрудоспособности своих работников.

Средний размер материальной помощи за день лечения против заболеваний, травм и ухода за больными детьми составляет 371,6 грн. В ФССУ считают, что рост дней временной нетрудоспособности связан с чрезмерным распространением коронавируса.

Covid-10 и другие факторы приводят к превышению потребности в выплате над фактическими доходами от части Единого социального взноса, из которого состоит бюджет учреждения.

По подсчетам, в октябре 2021 года потребность в расходах превысила поступления более чем на 2,1 млрд грн.

В Фонде соцстрахования напомнили, как осуществляются выплаты по временной нетрудоспособности. Работодатель должен передать полученное заявление-расчет, от срока подачи которого зависит дата финансирования материального обеспечения.

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Фото: Depositphotos

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