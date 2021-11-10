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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Пов’язано з Covid-19: кількість лікарняних днів в Україні зросла на 29%

Юлія Захарченко редактор стрічки
лікарняний, лікарня

Фонд соціального страхування має оплатити 32,1 млн грн українцям за дні, коли вони перебували на лікарняному через тимчасову непрацездатність. Це на 29% більше, ніж за перші 10 місяців 2020 року.

За даними Фонду соцстрахування, роботодавці подали до установи заяви-розрахунки на оплачування близько 3,4 млн листків непрацездатності своїх працівників.

Середній розмір матеріальної допомоги за один день лікування проти захворювань, травм та догляду за хворими дітьми становить 371,6 грн. У ФССУ вважають, що зростання днів тимчасової непрацездатності пов’язано з надмірним розповсюдженням коронавірусу.

Covid-10 та інші фактори призводять до перевищення потреби у виплаті над фактичними доходами від частки Єдиного соціального внеску, з якого складається бюджет установи.

За підрахунками, у жовтні 2021 року потреба у видатках перевищила надходження на понад 2,1 млрд грн.

У Фонді соцстрахування нагадали, як здійснюються виплати через тимчасову непрацездатність. Роботодавець має передати отриману заяву-розрахунку, від терміну подання якої залежить дата фінансування матеріального забезпечення.

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Фото: Depositphotos

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