Больничные не будут выплачивать отстраненным от работы за отказ от вакцинации

Сотрудникам, отстраненным от работы из-за отказа или уклонения от обязательной вакцинации против коронавируса, не выплачивается помощь по больничным листкам.

Речь идет о днях временной нетрудоспособности, совпадающих с днями отстранения от исполнения обязанностей, объяснили в Фонде социального страхования.

– Пособие по временной потере трудоспособности в указанном случае не финансируется, поскольку в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании, призвано компенсировать заработок застрахованного лица, потерянный им за время лечения. В случае отстранения от работы с прекращением выплаты заработной платы работника, не соблюдающего требования по обязательной вакцинации против Covid-19, факт потери заработка из-за болезни или травмы в такой период отсутствует, – отмечают в ФССУ.

Список профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от Covid-19, определен приказом Минздрава.

Среди них – работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений, и работники учебных заведений.

Источник: ФССУ