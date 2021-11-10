Кабинет министров утвердил порядок погашения долга за пенсии перед внутренне перемещенными лицами.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте Министерства социальной политики Украины. По данным ведомства, правительство начнет выплачивать неполученные пенсии с 2022 года.

Ежемесячно внутренне перемещенные лица будут получать пенсию в размере прожиточного минимума за прошедшие периоды.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отметила, что правительство потратит на погашение пенсионных долгов более 11,2 млрд. грн, из которых 6,2 млрд грн начнут выплачивать со следующего года.

По ее словам, в 2018 году правительство приостановило выплаты переселенцам с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса за прошедшие периоды. Однако сейчас Кабмин принял постановление, которое сможет разблокировать погашение пенсионных долгов.

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Верещук выразила надежду, что правительство сможет полностью погасить задолженность перед внутренне перемещенными лицами за два года.