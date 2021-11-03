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Факты / Украина / Общество
Юлія Соколова |

Кабмин разрешил переселенцам оформлять ежемесячную помощь через Дію

Застосунок Дія

Кабинет министров Украины упростил для внутренне перемещенных лиц процедуру оформления ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание и оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь это можно будет сделать через портал Дія.

Соответствующее решение правительство приняло на сегодняшнем заседании. Теперь будет упрощен процесс подачи заявки и назначения такой помощи переселенцам.

– Правительство продолжает курс в направлении цифровизации и упрощения услуг с помощью портала Дія… Важная электронная услуга, которая станет доступна на портале Дія, – возможность назначения в онлайн-режиме адресной помощи для внутренне перемещенных лиц. Это помощь, предусмотренная на покрытие расходов на проживание и оплату коммунальных услуг, — подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что перевод услуги в онлайн-формат устранит лишние бюрократические процедуры и очереди.

Для получения адресной помощи внутренне перемещенным лицам больше не нужно будет повторно предоставлять справку о взятии на учет ВПЛ. Все будет происходить автоматически – благодаря синхронизации портала Дія с информационными системами Министерства соцполитики.

Фото: УНИАН

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