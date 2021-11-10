Кабінет міністрів затвердив ухвалив порядок погашення боргу за пенсії перед внутрішньо переміщеними особами.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України. За даними відомства, уряд почне виплачувати недотримані пенсії з 2022 року.

Щомісяця внутрішньо переміщені особи отримуватимуть пенсію у розмірі прожиткового мінімуму за минулі періоди.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук зазначила, що уряд витратить на погашення пенсійних боргів понад 11,2 млрд грн, з яких 6,2 млрд грн розпочнуть виплачувати з наступного року.

За її словами, у 2018 році уряд призупинив виплати переселенцям з тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу за минулі періоди. Однак зараз Кабмін ухвалив постанову, яка зможе розблокувати погашення пенсійних боргів.

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Верещук висловила сподівання, що уряд зможе повністю погасити заборгованість перед внутрішньо переміщеними особами за два роки.