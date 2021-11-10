Кабінет міністрів затвердив ухвалив порядок погашення боргу за пенсії перед внутрішньо переміщеними особами.
Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України. За даними відомства, уряд почне виплачувати недотримані пенсії з 2022 року.
Щомісяця внутрішньо переміщені особи отримуватимуть пенсію у розмірі прожиткового мінімуму за минулі періоди.
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук зазначила, що уряд витратить на погашення пенсійних боргів понад 11,2 млрд грн, з яких 6,2 млрд грн розпочнуть виплачувати з наступного року.
За її словами, у 2018 році уряд призупинив виплати переселенцям з тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу за минулі періоди. Однак зараз Кабмін ухвалив постанову, яка зможе розблокувати погашення пенсійних боргів.
Верещук висловила сподівання, що уряд зможе повністю погасити заборгованість перед внутрішньо переміщеними особами за два роки.