Выплата одной тысячи гривен за вакцинацию от Covid-19 существенно не повлияет на рост цен на товары и услуги в Украине.

Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук. Он отметил, что тысяча гривен – не та сумма, которая могла бы существенно стимулировать потребительский спрос.

– Отрасли, на которые планируют выделить эти средства, страдают от недозагрузки. Вряд ли дополнительный спрос приведет к существенному повышению цен. Даже если цены в области культуры и спорта вырастут на 5–10%, это незначительно скажется на общем показателе инфляции, поскольку доля этих услуг в потребительской корзине незначительная, — объяснил он.

Сергей Николайчук добавил, что, согласно оценкам НБУ, влияние на экономику программы, на которую предлагают выделить 6 млрд грн, может составить 0,1-0,2% ВВП.

Но если проект приведет к дополнительной вакцинации даже 10% населения, его можно будет считать очень эффективным.

На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что каждый гражданин, который пройдет полный курс вакцинации против коронавируса, получит от государства 1 тыс. грн.

Эти деньги можно будет потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты для путешествий внутри Украины, кинотеатр, театр, музей.

Средства планируют начислять на виртуальные платежные карты через приложение Дія. Но премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин доработает предложения по использованию 1 тыс. грн для селян и пенсионеров.

Источник: Forbes Ukraine