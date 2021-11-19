Виплата однієї тисячі гривень за вакцинацію від Covid-19 суттєво не вплине на зростання цін на товари та послуги в Україні.

Про це повідомив заступник очільника Нацбанку Сергій Ніколайчук. Він зазначив, що тисяча гривень – не та сума, яка могла б суттєво стимулювати споживчий попит.

– Галузі, на які планують виділити ці кошти, страждають від недозавантаження. Навряд чи додатковий попит призведе до суттєвого підвищення цін. Навіть якщо ціни в галузі культури та спорту зростуть на 5–10%, це незначним чином позначиться на загальному показнику інфляції, оскільки частка цих послуг у споживчому кошику є незначною, – пояснив він.

Сергій Ніколайчук додав, що, згідно з оцінками НБУ, вплив на економіку програми, на яку пропонують виділити 6 млрд грн, може становити 0,1-0,2% ВВП.

Але якщо проект зумовить додаткову вакцинацію навіть 10% населення, його можна буде вважати дуже ефективним.

Днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що кожен громадянин, який пройде повний курс вакцинації проти коронавірусу, отримає від держави 1 тис. грн.

Ці гроші можна буде витратити на абонемент у спортзал або фітнес-клуб, квитки для мандрівок всередині України, кінотеатр, театр, музей.

Кошти планують нараховувати на віртуальні платіжні картки через додаток Дія. Але прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін допрацює пропозиції використання 1 тис. грн для селян і пенсіонерів.

Джерело: Forbes Ukraine