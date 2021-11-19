Правительство продумает предложения по использованию 1 тыс. грн. за вакцинацию для пенсионеров и жителей сел. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

— Об использовании этой возможности в селах, а также украинскими пенсионерами, это сейчас дорабатывается. К моменту запуска программы эти предложения будут правительством озвучены и представлены в обществе.

По его словам, для реализации выплат в этом году будет заложено 3 млрд грн, в начале 2022 года еще 3 млрд грн, а затем при необходимости средства будут прибавляться.

Также Шмигаль добавил, что программа стартует с 19 декабря и будет действовать 12 месяцев.

1 тыс. грн за вакцинацию

В понедельник, 15 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о выделении средств вакцинированным украинцам.

Всем получившим две дозы вакцины от коронавируса с 19 декабря выделят 1 тыс. грн. Эти средства можно получить через приложение Дія.

Однако потратить 1 тыс. грн можно только на покупку абонемента в спортзал, фитнес-центр или бассейн, поход в кино, театр, музей, выставочный центр или концерт. Также на выделенные средства можно приобрести авиа- или железнодорожный билет на перевозку в пределах Украины.

Инициативу по выделению 1 тыс. грн за вакцинацию подвергли критике за то, что пенсионеры и жители сел не смогут использовать эти деньги. Ведь они в основном не посещают такие заведения, а в селах их просто нет.

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