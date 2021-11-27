В Украине повысят налог на зарплаты: когда и сколько будут платить ФОПы

В Украине с 1 декабря будет повышен размер единого социального взноса, который привязан в заработной плате граждан.

Об этом свидетельствуют данные, которые внесены в закон о государственном бюджете на поточный год.

Это происходит на фоне увеличения минимальной заработной платы украинцев, которая с 1 декабря 2021 года будет составлять 6500 грн.

В частности, минимальный налог будет увеличен на 22% – до 1430 грн с 1320, а максимальный возрастет до 21450 грн.

Минимальная зарплата будет увеличена для предпринимателей, которые проходят по системе упрощенного налогообложения.

С 1 января предпринимателям первой категории ежемесячно придется выплачивать 248 гривен единого налога, второй – 1300 грн.

Бизнесменам из третьей группы придется заплатить 5% от общего дохода.