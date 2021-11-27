В Україні підвищать податок на зарплати: коли та скільки платитимуть ФОП

В Україні з 1 грудня буде підвищено розмір єдиного соціального внеску, який прив’язаний до заробітної плати громадян.

Про це свідчать дані, що було внесено до закону про державний бюджет на поточний рік.

Це відбувається на тлі збільшення мінімальної заробітної плати українців, яка з 1 грудня 2021 року складатиме 6500 грн.

Зокрема, мінімальний податок буде збільшено на 22% – до 1430 грн із 1320, а максимальний зросте до 21450 грн.

Мінімальну зарплату буде збільшено для підприємців, які проходять за системою спрощеного оподаткування.

З 1 січня підприємцям першої категорії щомісяця доведеться сплачувати 248 гривень єдиного податку, другої – 1300 грн.

Бізнесменам із третьої групи доведеться заплатити 5% від загального доходу.