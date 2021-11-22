С 1 декабря 2021 года украинских пенсионеров ожидает новый этап повышения пенсий. Это связано с увеличением прожиточного минимума.

О деталях проинформировали в Пенсионном фонде Украины.

Так, с 1 декабря минимальная заработная плата вырастет с 6 000 до 6 500 грн (это прописано в законе О государственном бюджете Украины на 2021 год). К прожиточному минимуму привязаны размеры максимальной и минимальной пенсии.

Следовательно, размер минимальной пенсии повысится с 1 854 грн до 1 934 грн (то есть на 80 грн). Речь идет о минимальном размере пенсии по возрасту, которая назначается при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа.

Максимальный размер пенсии в Украине с 1 декабря вырастет с 18 540 грн до 19 340 грн (то есть на 800 грн).

Кроме того, с 1 декабря произойдет повышение размера минимальной пенсии для неработающих пенсионеров старше 65 лет при наличии полного страхового стажа (для женщин – 30 лет, для мужчин – 35 лет). Пенсия для этой категории граждан должна составлять не менее 40% минимальной зарплаты. Поэтому ее размер повысится с 2 400 грн до 2 600 грн (то есть на 200 грн).

Также будут увеличены размеры ряда доплат и повышений к пенсии: надбавки за особые заслуги перед Украиной; доплаты участникам войны, боевых действий; ежемесячное адресное пособие участникам боевых действий и инвалидам войны; государственная помощь по уходу за инвалидами войны.

Какими будут размеры выплат и доплат украинским пенсионерам с 1 декабря, можно посмотреть в таблице:

Все перерасчеты пенсий для украинцев будут произведены в автоматическом режиме. Поэтому не нужно дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда.

С 1 декабря в Украине вырастут пенсии: для кого и на сколько / 2 фотографии

Добавка к пенсиям за страховой стаж с 1 декабря

Неработающим пенсионерам, имеющим значительный страховой стаж, пенсии которых выше минимальных, пересчитают доплату за сверхнормативный стаж.

Согласно закону Об общеобязательном государственном пенсионном страховании ( ст. 28), речь идет о следующих категориях пенсионеров:

• женщины, имеющие более 30 лет страхового стажа;

• мужчины, имеющие более 35 лет стажа.

Доплата за стаж обычно исчисляется в процентах к размеру прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (т.е. к размеру минимальной пенсии). За каждый дополнительный год стажа к пенсионным выплатам прибавляют не более 1% уровня минимальной пенсии.

С 1 декабря доплата за каждый год сверхнормативного стажа повысится с 18,54 до 19,34 грн.

Поскольку у каждого гражданина свой стаж, то размер повышения пенсии с 1 декабря у каждого будет разным.

С октября 2022 года для украинцев в возрасте 70-75 лет введут ежемесячные доплаты к пенсиям. Размер этих доплат будет составлять до 300 грн. В общей сложности их должны получить 1,7 млн украинских пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет.

Как отмечала министр социальной политики Марина Лазебная, в 2022 году планируется повышение размера минимальной пенсии для людей старше 70 лет. Для них размер выплат в следующем году не может быть меньше 3 000 грн.

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Источник: Пенсионный фонд Украины, Главное управление Пенсионного фонда в Одесской области

Фото: Главное управление Пенсионного фонда в Одесской области