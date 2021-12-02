Государственный бюджет Украины на 2022 год приняли во втором чтении и в целом. За законопроект №6000 проголосовали 268 народных депутатов.

Во время подготовки закона Украины о государственном бюджете на 2022 год в документ внесли ряд поправок. Так, доходы в обновленной редакции выросли на 54,7 млрд грн и теперь составляют 1,32 трлн грн.

Кроме того, Кабинет министров увеличил размер расходов на 55,7 млрд грн – с 1,44 трлн грн до 1,5 трл грн. В частности, предусмотрено увеличение расходов государственного бюджета-2022 на:

поддержку бизнеса во время карантина – 3 млрд грн;

повышение заработной платы медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения – дополнительные 2 052,6 млн грн;

цифровизацию – 1,9 млрд грн;

реализацию проекта Президентский университет – 400 млн грн;

обеспечение подготовки инфраструктуры к введению накопительной системы общеобязательного государственного

пенсионного страхования – 50 млн грн;

пенсионного страхования – 50 млн грн; стимулирование развития индустриальных парков – 400 млн грн.

Выросли расходы в госбюджете на государственную поддержку кинематографии (на 1 млрд грн), обновление подвижного состава и модернизацию железнодорожной инфраструктуры (на 4,3 млрд грн), пополнение уставного капитала национального авиаперевозчика Украинские национальные авиалинии (1 млрд грн), обустройство инфраструктуры государственной границы (900 млн грн).

Также в государственном бюджете-2022 на национальную безопасность и оборону предусмотрено 323,1 млрд грн или 6% ВВП. Во время доработки законопроекта ко второму чтению расходы общего фонда на национальную безопасность и оборону увеличили на 3,7 млрд грн (из них на оплату труда с начислениями – на 3,54 млрд грн).

Выросли расходы на госаппарат. Так, для Верховной Рады дополнительно выделили 83,9 млн грн, а на Офис президента – 12,5 млн грн. В то же время Совет национальной безопасности и обороны дополнительно получит 84 млн грн, а СБУ — еще 100 млн грн.