Державний бюджет України на 2022 рік ухвалили у другому читанні і в цілому. За законопроект №6000 проголосували 268 народних депутатів.

Під час підготовки закону України про державний бюджет на 2022 рік до документа внесли низку поправок. Так, доходи в оновленій редакції зросли на 54,7 млрд грн і тепер становлять 1,32 трлн грн.

Крім того, Кабінет міністрів збільшив розмір видатків на 55,7 млрд грн – з 1,44 трлн грн до 1,5 трл грн. Зокрема, передбачено збільшення видатків державного бюджету-2022 на:

підтримку бізнесу під час карантину – 3 млрд грн;

підвищення заробітної плати медичним працівникам державних закладів охорони здоров’я – додаткові 2 052,6 млн грн;

цифровізацію – 1,9 млрд грн;

реалізацію проекту Президентський університет – 400 млн грн;

забезпечення підготовки інфраструктури до запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного

пенсійного страхування – 50 млн грн;

стимулювання розвитку індустріальних парків – 400 млн грн.

Зросли видатки у держбюджеті на державну підтримку кінематографії (на 1 млрд грн), оновлення рухомого складу та модернізацію залізничної інфраструктури (на 4,3 млрд грн), поповнення статутного капіталу національного авіаперевізника Українські національні авіалінії (1 млрд грн), облаштування інфраструктури державного кордону (900 млн грн).

Також у державному бюджеті-2022 на національну безпеку і оборону передбачено 323,1 млрд грн або 6% ВВП. Під час доопрацювання законопроекту до другого читання видатки загального фонду на національну безпеку і оборону збільшили на 3,7 млрд грн (з них на оплату праці з нарахуваннями – на 3,54 млрд грн).

Зросли видатки на держапарат. Так, для Верховної Ради додатково виділили 83,9 млн грн, а на Офіс президента – 12,5 млн грн. Водночас Рада національної безпеки і оборони додатково отримає 84 млн грн, а СБУ – ще 100 млн грн.