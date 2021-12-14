Министр экономики объяснила причины повышения цен в Украине

Первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко в эфире Свободы слова на ICTV объяснила причины роста цен в Украине.

– Потому что есть мировые цены, потому что есть открытая экономика Украины. И, конечно же, мы экспортируем все эти продукты, о которых вы сказали, – так она ответила на вопрос ведущего о том, почему, если по итогам 2021 года инфляция в Украине составит около 10%, масло подсолнечное дорожает на 60%.

По ее словам, Украина работает на мировых рынках, поэтому происходит рост цен, и она не может на это повлиять.

– Мы можем бороться теми инструментами, которые я указала. Мы можем влиять, скажем, на цену на газ и тому подобное, – добавила она.