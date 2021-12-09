Потребительская инфляция в Украине (рост цен на товары и услуги) в ноябре этого года замедлилась.

По информации Госстата, она составляет 10,3%, хотя еще в октябре этот показатель был на уровне 10,9%.

На потребительском рынке в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего (на 7,8%) подорожали овощи.

На 5,8–0,9% выросли цены на сало, продукты переработки зерновых, молоко и молочные продукты, хлеб, говядину, макаронные изделия, масло, сахар, рыбу и продукты из рыбы, рис, яйца. В то же время на 7,6–0,5% подешевели фрукты, мясо птицы, свинина, подсолнечное масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,6%, что в основном связано с подорожанием табачных изделий на 1,1%. Одежда и обувь подешевели на 2,1% (обувь – на 2,3%, одежда – на 2,1%). Цены на транспорт выросли на 1,2% за счет подорожания топлива и смазочных масел на 2,9%.

Между тем в Национальном банке Украины прогнозируют инфляцию на конец 2021 года около 10%. В ноябре НБУ уже начал наблюдать ее замедление.

Причинами этого процесса были лучшие урожаи, решения по тарифам на жилищно-коммунальные услуги и предварительные решения по монетарной политике.

Источник: Госстат