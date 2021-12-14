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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Міністр економіки пояснила причини підвищення цін в Україні

Валентина Летяк редакторка стрічки
Юлія Свириденко

Перший віце-прем’єр – міністерка економіки Юлія Свириденко в ефірі Свободи слова на ICTV пояснила причини зростанням цін в Україні.

– Тому що є світові ціни, тому що є відкрита економіка України. І, звичайно, що ми експортуємо всі ці продукти, про які ви сказали, – так вона відповіла на запитання ведучого про те, чому, якщо за підсумками 2021 року інфляція в Україні складе близько 10%, олія дорожчає на 60%.

За її словами, Україна працює на світових ринках, тому відбувається зростання цін, і вона не може на це вплинути.

– Ми можемо боротися тими інструментами, які я зазначила. Ми можемо впливати, скажімо, на ціну на газ тощо, – додала вона.

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні у листопаді 2021 року сповільнилась до 10,3%. Ще у жовтні цей показник був на рівні 10,9%.

На споживчому ринку ціни на продукти та безалкогольні напої зросли на 1,1%, найбільше (на 7,8%) здорожчали овочі.

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