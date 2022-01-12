Магазин электроники и аксессуаров Цитрус опроверг, что бизнесмен Геннадий Корбан имеет отношение к компании.

Соответствующие решение суда компания Цитрус предоставила Фактам ICTV. По данным магазина, бренд доказал в суде первой и апелляционной инстанций, что Корбан не является владельцем или учредителей компании ООО ЗТ-Инвест.

— Важный факт: Геннадий Корбан не был допущен к аудиту и осуществлению каких-либо действий компании, о чем говорится в решениях судов первой и апелляционной инстанций, — идет речь в пресс-релизе Цитруса.

В нем указано, что бизнесмен незаконно стал одним из учредителей ООО ЗТ-Инвест, которая не имеет отношения к группе компаний Цитрус, однако успел заверить всех, что он стал совладельцем сети электроники и аксессуаров.

Корбан успел уведомить общественность о решении суда, не набравшего законной силы, для подрыва репутации компании, уверены в Цитрусе. В настоящее время оно обжалуется в Апелляционной инстанции.

— Оклеветать Цитрус в своих соцсетях громкими фразами, не приведя при этом ни единого доказательства. Закидать компанию пустыми и безосновательными исками для привлечения внимания, — прокомментировали в Цитрусе.

Для примера компания привела последнее дело, в котором идет речь не о названии Цитрус, а о старых логотипах магазина. В компании уверили, что на сегодня бренд использует торговую марку, которая не является спорной.

— Незаконным образом заблокировать наш сайт на основании определения, противоречащего действующему законодательству, — подытожили в пресс-релизе.

В Цитрусе уверяют, что компания подала необходимые документы для решения спорных вопросов, а также посоветовали верить только проверенным источникам.

— К сожалению, законным способом невозможно ускорить процесс, но мы, действуя строго в рамках закона, делаем все возможное. И конечно же, хотим добавить, что мы по-прежнему работаем в привычном режиме.

Сайт магазина

Недавно стало известно о том, что сайт онлайн-магазина электроники и аксессуаров Цитрус не работает.

Бизнесмен Геннадий Корбан заявил, что причиной блокировки ресурса стало решение суда по иску, согласно которому Цитрусу якобы запрещено пользоваться торговой маркой компании, а сайт и домен должны быть заблокированы до решения спора.

В Цитрусе подчеркнули, что решение суда не набрало законной силы. Кроме этого, в компании подали все документы для решения спорных вопросов, которые сейчас обжалуют.