Магазин електроніки та аксесуарів Цитрус спростував, що бізнесмен Геннадій Корбан має відношення до компанії.

Відповідне рішення суду компанія Цитрус надала Фактам ICTV. За даними магазину, бренд довів у суді першої та апеляційної інстанцій, що Корбан не є власником чи засновником компанії ТОВ ЗТ-Інвест.

– Важливий факт: Геннадій Корбан не був допущений до аудиту та здійснення будь-яких дій компанії, про що йдеться у рішеннях судів першої та апеляційної інстанцій, – йдеться у прес-релізі Цитрусу.

У ньому зазначено, що бізнесмен незаконно став одним із засновників ТОВ ЗТ-Інвест, яка не має відношення до групи компаній Цитрус, проте встиг запевнити всіх, що він став співвласником мережі електроніки та аксесуарів.

Корбан встиг повідомити громадськість про рішення суду, який не набрав законної сили для підриву репутації компанії, впевнені в Цитрусі. Наразі воно оскаржується в Апеляційній інстанції.

– Висловити наклеп на Цитрус у своїх соцмережах гучними фразами, не зазначивши водночас жодного доказу. Закидати компанію порожніми та безпідставними позовами для привернення уваги, – прокоментували у Цитрусі.

Для прикладу компанія навела останню справу, в якій йдеться не про назву Цитрус, а про старі логотипи магазину. У компанії запевнили, що сьогодні бренд використовує торгову марку, яка не є спірною.

– Незаконним чином заблокувати наш сайт на підставі ухвали, що суперечить чинному законодавству, – підсумували у прес-релізі.

У Цитрусі запевняють, що компанія подала необхідні документи для розв’язання спірних питань, а також порадили вірити лише перевіреним джерелам.

– На жаль, у законний спосіб неможливо прискорити процес, але ми, діючи суворо у рамках закону, робимо все можливе. І звичайно ж, хочемо додати, що ми, як і раніше, працюємо у звичному режимі для того, щоб дарувати вам високоякісний сервіс та яскраві емоції.

Сайт магазину

Нещодавно стало відомо про те, що сайт онлайн-магазину електроніки та аксесуарів Цитрус не працює.

Бізнесмен Геннадій Корбан заявив, що причиною блокування ресурсу стало рішення суду за позовом, згідно з яким Цитрус нібито заборонено користуватися торговою маркою компанії, а сайт і домен мають бути заблоковані до розв’язання спору.

У Цитрусі наголосили, що рішення суду не набрало законної сили. Крім цього, у компанії подали всі документи для розв’язання спірних питань, які наразі оскаржують.