Хакеры или решение суда: почему сайт Цитруса заблокирован

Сайт онлайн-магазина электроники и аксессуаров Цитрус не работает. Бизнесмен Геннадий Корбан сообщил, что причиной блокировки стало решение Хозяйственного суда Киева от 4 января 2022 года по иску одного из акционеров.

Согласно ему, Цитрусу запрещено пользоваться торговой маркой компании, а сайт и домен компании должны быть заблокированы до решения спора по существу.

При этом розничная сеть компании обязана прекратить торговлю под маркой Цитрус.

В Цитрусе называют совсем иную причину блокирования своего сайта – хакерская атака.

– К сожалению, сейчас на наш сайт совершаются незаконные хакерские атаки, поэтому могут быть временные проблемы с его работой, – сообщает администрация и предлагает пользователям переходить на резервный сайт.

Они обещают в ближайшее время возобновить полноценную работу сайта, а также готовят заявления в правоохранительные органы.

В реестре судебных решений действительно есть решение Хозяйственного суда Киева от 4 января по делу №910/21870/21. Суд удовлетворил иск Е-Тикетс Сервис Украина и запретил ООО ЗТ-Инвест (группа компаний Цитрус) пользоваться торговой маркой и доменным именем компании (citrus.ua).

Под запрет попали кириллическая и латинская торговые марки Цитрус, а также ряд других торговых марок, используемых группой компаний: ЦИТРУС дискаунт (CITRUS discount), ЦИТРУС гаджеты и аксессуары, eton, like.bike, AIR MUSIC и L.А.Р.Т.И. Сайт и домен компании должны быть заблокированы до разрешения спора по существу.