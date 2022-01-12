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Хакери чи рішення суду: чому сайт Цитруса заблоковано

Валентина Летяк редакторка стрічки
хакери

Сайт онлайн-магазину електроніки та аксесуарів Цитрус не працює. Бізнесмен Геннадій Корбан повідомив, що причиною блокування стало рішення господарського суду Києва від 4 січня 2022 року за позовом одного з акціонерів.

Згідно з ним, Цитрусу заборонено користуватися торговою маркою компанії, а сайт і домен компанії мають бути заблоковані до вирішення спору по суті.

Водночас роздрібна мережа компанії має припинити торгівлю під маркою Цитрус.

Блокування Цитруса

У Цитрусі називають зовсім іншу причину блокування свого сайту – атака хакерів.

– На жаль, зараз на наш сайт здійснюються незаконні атаки хакерів, тому можуть бути тимчасові проблеми з його роботою, – повідомляє адміністрація і пропонує користувачам переходити на резервний сайт.

Вони обіцяють найближчим часом відновити повноцінну роботу сайту, а також готують заяви до правоохоронних органів.

Блокування Цитруса

У реєстрі судових рішень справді є рішення Господарського суду Києва від 4 січня у справі №910/21870/21. Суд задовольнив позов Е-Тікетс Сервіс Україна та заборонив ТОВ ЗТ-Інвест (група компаній Цитрус) користуватися торговою маркою та доменним ім’ям компанії (citrus.ua).

Під заборону потрапили кирилична та латинська торгові марки Цитрус, а також низка інших торгових марок, що використовуються групою компаній: ЦИТРУС дискаунт (CITRUS discount), ЦИТРУС гаджети та аксесуари, eton, like.bike, AIR MUSIC та L.А.Р.Т. І. Сайт та домен компанії повинні бути заблоковані до вирішення спору по суті.

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Фото: Dreamstime

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