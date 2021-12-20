В четверг, 16 декабря, вокруг известной сети медицинских лабораторий Синево-Украина разразился скандал. Центральное межрегиональное управление Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками в сентябре-ноябре провело плановую проверку, по итогам которой выставило компании счет в размере 1,1 млрд дополнительных налогов.

Что известно об инциденте и как разрешилась ситуация с Синево – в материале.

Откуда взялись 1,1 млрд грн

Документальная плановая выездная проверка проводилась в Синево с 30 августа 2021 года. По ее результатам 25 ноября составлен акт и начислены дополнительные налоги в размере 1 085 665 836 грн за якобы не предоставленные необходимые документы о расходах компании.

7 декабря Синево воспользовалось своим законным правом и подала возражение к такому акту проверки.

Реакция Синево

В Синево такие требования ГНС назвали абсурдными, безосновательными и необоснованными, поскольку 1,1 млрд грн – это почти 50% годового оборота компании.

– Официально заявляем, что налоговому органу были предоставлены все запрашиваемые для проверки документы, и факты передачи этих документов были задокументированы…Мы будем обязательно обжаловать результаты проверки в судебных и других уполномоченных органах, – говорится в заявлении компании.

Там напомнили, что Синево-Украина – часть шведской группы Медикавер, акции которой котируются на Стокгольмской бирже. Она ведет полностью легальную и прозрачную деятельность во всех странах, в том числе в Украине.

А за почти 15 лет работы компания инвестировала более 50 млн евро в развитие отечественного бизнеса. Более того, только за последние два года уплатила в госбюджет свыше 300 млн грн разных налогов.

– Потому как крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель среди медицинских компаний Украины, мы считаем необходимым предоставить максимальную огласку ситуации, которая произошла, чтобы привлечь внимание общественности и бизнес-сообщества к решению налоговых органов, которое вызывает очень много вопросов, – отметили в компании.

А также обратились к президенту, премьер-министру, международным правозащитным организациям с призывом защитить права бизнеса.

Резонанс дела

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отреагировал мгновенно и сообщил, что берет ситуацию под контроль.

Он назвал выводы проводивших проверку налоговых инспекторов сомнительными.

– Объективность действий налоговиков вызывает вопросы, и это только один из примеров негативных проявлений работы ГНС. И сейчас наше задание — изменить это. В рамках парламентского контроля мы взяли этот вопрос под контроль, – написал он и пообещал результаты в понедельник, 20 декабря.

На следующий день в. о. главы ГНС Михаил Титарчук заявил, что его ведомство рассматривает возможность проведения дополнительной проверки.

– Должностных лиц ООО Синево-Украина пригласили принять участие в рассмотрении возражений к акту проверки еще до заявления компании о якобы необоснованных доначислениях налоговых обязательств. С учетом документов, предоставленных предприятием, мы рассмотрим возможность проведения дополнительной проверки – для вынесения справедливого решения, – отметил он.

Компромисс найден

20 декабря состоялась встреча руководства налоговой и нескольких нардепов, в частности Данила Гетманцева с представителями Синево-Украина, по результатам которой было найдено компромиссное решение.

Гетманцев сообщил, что ГНС отменит решение о доначислении сети медлабораторий Синево 1,1 млрд грн налогов, а также проведет дополнительную проверку. И компания с этим согласилась.

По его словам, причиной конфликтной ситуации стала дискоммуникация между налоговиками и налогоплательщиком в ходе плановой проверки.

Исполняющий обязанности главы ГНС Михаил Титарчук подчеркнул, что достигнуто взаимное понимание сторон благодаря открытому диалогу.

– Главная цель ГНС – тщательно и всесторонне разобраться в этой кризисной ситуации. Поэтому компромиссным решением станет проведение новой проверки именно по налогу на прибыль – так сказать, с чистой страницы, – сказал главный налоговик Украины.

Он пообещал лично проконтролировать процесс новой проверки и обеспечить ее честность и прозрачность.

– Разобраться в ситуации вокруг ООО Синево-Украина – для нас сегодня в приоритете и дело чести, – подытожил Титарчук.

Фото: Сінево