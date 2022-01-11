В Одессе государственные исполнители арестовали имущество матери, задолжавшей почти полмиллиона гривен алиментов на своего ребенка.

Исполнительное производство по взысканию алиментов на содержание ребенка находилось в исполнении с мая 2020 года. Мать должна была перечислять ежемесячно сумму в размере 5 тыс. грн, однако не делала этого.

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Чтобы заставить женщину уплатить задолженность, постановлением государственного исполнителя был наложен арест на имущество и заблокированы ее счета.

– С целью осуществления предпринимательской деятельности и для разблокирования счетов, должница уплатила задолженность в сумме 450 тыс. грн, – говорится в сообщении Минюста Украины.

В министерстве отмечают, что за прошедшую неделю органы государственной исполнительной службы взыскали 230,5 млн грн алиментов.

Напомним, что в Украине с 1 июля 2021 года вырос прожиточный минимум. По этой причине также с 1 июля увеличился размер алиментных выплат.

Так, гарантированный минимальный размер алиментных выплат составляет 50% от прожиточного минимума.

То есть с 1 июля для детей от шести лет гарантированный размер алиментов составит 1 006 грн 50 копеек, а для детей от шести до 18 лет – 1 255 грн.