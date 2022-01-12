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У Мін’юсті пояснили, який штраф передбачений за несплату аліментів на дитину

Юля Захарченко редакторка стрічки
гроші

За невчасну сплату аліментів на дитину батьки можуть нести цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

За даними Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції, за наявності заборгованості аліментів, загальний розмір якої перевищує суму платежів за один рік, на боржника можуть накласти штраф у розмірі 20% від суми боргу.

Якщо один з батьків не сплачуватиме аліменти два роки – тоді йому можуть накласти штраф у розмірі 30% від суми заборгованості.

Коли виникне борг за три роки та більше, тоді застосовують штраф у розмірі 50% від суми несплачених платежів. Всі гроші перераховують на користь дитини, зазначили у Мін’юсті.

У разі прострочення терміну сплати аліментів, один з батьків має право на стягнення пені у розмірі 1% суми несплачених коштів за кожен день від дня, коли виникла така ситуація.

Стягувач має право на компенсацію для дитини за прострочення до повного погашення боргу або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені (не більш ніж 100% заборгованості).

Щоб застосувати стягнення пені до одного з батьків, мають бути виконаними такі умови:

  • заборгованість виникла зі сплати аліментів, встановлених рішенням суду або за домовленістю між батьками (нотаріально засвідченого договору);
  • наявність винних дій людини, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, що призвели до виникнення заборгованості.
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Джерело: Мін’юст

Фото: Depositphotos

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