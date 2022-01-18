Курс доллара в Украине: почему пошел вверх и все ли так критично

С начала 2022 года в Украине наблюдается резкий рост курса доллара. Сейчас он пересек границу в 28 грн/$ при ожидании среднегодового показателя в 28,2 грн/$.

Однако такой рост слишком стремителен для любой страны. Так стоит ли нам ожидать снижения в ближайшее время?

Почему курс ползет вверх

Еще в конце 2021 года эксперты предупреждали, что на формировании курса гривны скажется немало нестабильных переменных.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин говорил о том, что на формирование курса гривны в 2022 году будет влиять внешняя торговля, в частности, спрос и цены на товары наших ключевых секторов (агропромышленность, добывающая промышленность, металлургия).

Однако в начале года они вряд ли могли бы спровоцировать столь резкий скачок курса. Поэтому следует обратить внимание на портфели нерезидентов.

– Внутренние инвесторы и нерезиденты могут как усилить (при заведении инвестиций) курс гривны, так и обрушить (в случае оттока, как это произошло осенью на волне рисков вторжения), – прогнозировал Шевчишин.

Сейчас мы видим, что отчасти сбывается негативный прогноз. Согласно информации Нацбанка, с начала года иностранцы сократили портфель гривневых ОВГЗ более чем на 4 млрд грн, что негативно отражается на курсе гривны в начале 2022 года.

Среди проблем гривны можно выделить и импортеров энергоносителей. Этот фактор будет дополнительно давить на нацвалюту из-за негативных тенденций на мировых рынках.

Экономист Алексей Кущ также отмечает, что шок на энергетических рынках и геополитическая ситуация негативно влияют на курс гривны, хотя он и колеблется в пределах 5%.

— Я бы выделил энергетический шок, который испытывает экономика. Если посмотрим на международные фьючерсы, то цены на энергоресурсы растут, а цены на зерно и кукурузу снизились, хотя и незначительно… Еще один из основных факторов — геополитические риски. Сейчас можно наблюдать распродажу государственных ценных бумаг на внутреннем рынке… То, что спекулянтам стало выгоднее хранить деньги в валютных облигациях, влечет за собой проведение инверсии своих портфелей, что тоже создает давление на гривну, — объясняет экономист.

Фактор Путина

В настоящее время на курс гривны влияют не только экономические факторы. Осенью 2021 года мы увидели значительный отток инвестиций на фоне наращивания российских войск на границе с Украиной.

Агрессивная риторика Кремля по отношению к Украине, попытки “отодвинуть” НАТО на позиции 1997 года и другие ультиматумы Западу “по безопасности” создают негативные ожидания для нашего государства.

Украина – один из немногих механизмов для шантажа НАТО и Соединенных Штатов. Поэтому никто не исключает, что в попытке “надавить” на них Москва пойдет на эскалацию вооруженной агрессии.

– Есть простой ответ. И однозначный. Путин… В ноябре западная пресса активно начала писать о том, что Путин готовит вторжение в Украину. Это испугало западных инвесторов. Закрыло доступ для украинского правительства к заимствованиям на внешнем рынке. И начало давить на гривну. Иностранцы продавали гривневые облигации, покупали доллары и давили на курс, — пишет о причинах девальвации гривны инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Да, экономисты не ждут чуда и почти единогласно прогнозируют, что к концу 2022 года курс гривны к доллару составит 28-28,6. А опрос НБУ в конце 2021 года свидетельствует о том, что бизнес ожидает увидеть курс 28,15 грн/$ в конце 2022 года.

Но без активизации России и постоянных нагнетаний в западных СМИ относительно возможности полномасштабного вторжения сейчас не наблюдалась бы активизация экономических факторов, которые так сильно тянут гривну вниз.

Стабилизация под вопросом

Стабилизация национальной валюты в основном будет зависеть от упомянутых выше факторов. Но теперь никто не может сказать наверняка, как будут развиваться и ситуация на рынке энергоресурсов, и российская “дипломатия”.

В таком случае даже сезонное укрепление гривны будет под угрозой.

— Думаю, что в этом году сезонного укрепления гривны может и не быть из-за того, что аграриям придется закупать топливо и удобрения, цены на которые бьют исторические рекорды, — считает Кущ.

У Украины достаточно механизмов для удержания гривны на уровне 27-28 грн/$. Золотовалютные резервы в конце 2021 года пересекли отметку в $30 млрд, а банковская система достаточно стабильна.

— Состояние золотовалютных резервов и стабильность обслуживания долга будет обеспечивать курсовую устойчивость в долгосрочном горизонте. Банковский сектор достаточно стабилен и почищен от кэптивных, карманных банков, способных создать хаос на рынке. Поэтому со стороны сектора не ждем мощных импульсов для курса, — высказывал мнение Шевчишин.

То есть, если Кремль перестанет нагнетать обстановку по вопросу Украины, а цены на рынках энергоресурсов стабилизируются, то наша нацвалюта должна условно легко пройти 2022 год.

Тем более что России также стоит задуматься, выгодно ли дальнейшее нагнетание обстановки на международной арене. Курс рубля упал примерно на 0,4% 17 января, а российские гособлигации показывают рекордную доходность с 2016 года, что делает их менее привлекательными.

В сложившейся ситуации введение санкций против РФ может серьезно ударить по ее экономике.

Инфляционные риски

Наибольший риск из-за роста курса доллара связан с инфляцией, борьба с которой должна стать одним из основных направлений деятельности Нацбанка.

Если тенденция на девальвацию гривны продолжится, то и инфляция не заставит себя ждать.

— Значительная часть инфляции в Украине носит немонетарный характер. Соответственно, единственное средство борьбы с ней — укрепление курса нацвалюты. А если он девальвирует, то это еще сильнее подстегивает ее, — поясняет Кущ.

Рост курса в настоящее время не критичен, ведь до сих пор происходит в пределах ожидаемой погрешности, однако тенденция на девальвацию гривны будет сохраняться в течение этой недели.

Остается надеяться, что ситуация на рынке энергоресурсов стабилизируется в ближайшее время, а Россия перестанет нагнетать обстановку вокруг Украины, что, в свою очередь, положительно отразится и на курсе нацвалюты.