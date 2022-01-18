Курс долара в Україні: чому пішов вгору і чи все так критично

Від початку 2022 року в Україні спостерігають зростання курсу долара. Нині він уже перетнув межу у 28 грн/$ за очікувань середньорічного показника 28,2 грн/$.

Проте таке зростання є занадто стрімким для будь-якої країни. Тож чи варто нам очікувати зниження найближчим часом?

Чому курс повзе вгору

Ще наприкінці 2021 року експерти попереджали, що на формування курсу гривні впливатиме чимало нестабільних змінних.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин говорив про те, що на формуванні курсу гривні у 2022 році даватиметься взнаки зовнішня торгівля, зокрема попит і ціни на товари наших ключових секторів (агропромисловість, добувна промисловість, металургія).

Однак на початку року вони навряд чи могли б спровокувати такий різкий стрибок курсу. Тому варто звернути увагу на портфелі нерезидентів.

– Внутрішні інвестори і нерезиденти можуть як посилити (у випадку заведення інвестицій) курс гривні, так і обрушити (у разі відтоку, як це сталося восени на хвилі ризиків вторгнення), – прогнозував Шевчишин.

Нині ми бачимо, що частково справджується негативний прогноз. Згідно з інформацією Нацбанку, з початку року іноземці скоротили портфель гривневих ОВДП на понад 4 млрд грн, що негативно відображається на курсі гривні на початку 2022 року.

Серед проблем для гривні можна виокремити й імпортерів енергоносіїв. Цей фактор додатково тиснутиме на нацвалюту через негативні тенденції на світових ринках.

Економіст Олексій Кущ також зауважує, що шок на енергетичних ринках та геополітична ситуація негативно впливають на курс гривні, хоча він і коливається у межах 5%.

– Я б відокремив енергетичний шок, якого зазнає економіка. Якщо подивимося на міжнародні ф’ючерси, то ціни на енергоресурси зростають, а ціни на зерно та кукурудзу знизилися, хоча і неістотно. Ще один з основних факторів – геополітичні ризики. Зараз можна спостерігати розпродаж державних цінних паперів на внутрішньому ринку… Те, що спекулянтам стало вигідніше зберігати гроші у валютних облігаціях, призводить до проведення інверсії своїх портфелів, що теж створює тиск на гривню, – пояснює економіст.

Фактор Путіна

Нині на курс гривні впливають не лише економічні фактори. Восени 2021 року ми побачили значний відтік інвестицій на тлі нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Агресивна риторика Кремля щодо України, спроби “відсунути” НАТО на позиції 1997 року та інші “безпекові” ультиматуми в бік Заходу створюють негативні очікування для нашої держави.

Україна – один з небагатьох механізмів для шантажування НАТО та Сполучених Штатів. Тому ніхто не виключає, що у спробі “натиснути” на них Москва піде на ескалацію збройної агресії.

– Є проста відповідь. І однозначна. Путін… У листопаді західна преса активно почала писати про те, що Путін готує вторгнення в Україну. Це злякало західних інвесторів. Закрило доступ для українського уряду до запозичень на зовнішньому ринку. І почало тиснути на гривню. Іноземці продавали гривневі облігації, купували долари та тиснули на курс, – пише про причини девальвації гривні інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Так, економісти не очікують дива і майже одноголосно прогнозують, що до кінця 2022 року курс гривні до долара становитиме 28-28,6. А опитування НБУ наприкінці 2021 року свідчить про те, що бізнес очікує побачити курс 28,15 грн/$ наприкінці 2022 року.

Але без активізації Росії та постійних нагнітань у західних ЗМІ щодо можливості повномасштабного вторгнення нині б не спостерігалася активізація економічних факторів, які так сильно тягнуть гривню донизу.

Стабілізація під питанням

Стабілізація національної валюти в основному залежатиме від згаданих вище факторів. Але нині ніхто не може сказати напевне, як розвиватимуться і ситуація на ринку енергоресурсів, і російська “дипломатія”.

У такому разі навіть сезонне зміцнення гривні буде під загрозою.

– Думаю, що цього року сезонного зміцнення гривні може і не відбутися через те, що аграріям доведеться купувати паливо та добрива, ціни на які б’ють історичні рекорди, – вважає Кущ.

Водночас в України є достатньо механізмів для втримання гривні на рівні 27-28 грн/$. Золотовалютні резерви наприкінці 2021 року перетнули позначку у $30 млрд, а банківська система досить стабільна.

– Стан золотовалютних резервів та стабільність обслуговування боргу забезпечуватимуть курсову стійкість у довгостроковому горизонті. Банківський сектор досить стабільний і почищений від кептивних, кишенькових банків, які здатні створити хаос на ринку. Тому з боку сектора не чекаємо на потужні імпульси для курсу, – висловлював думку Шевчишин.

Тобто, якщо Кремль перестане нагнітати обстановку щодо питання України, а ціни на ринках енергоресурсів стабілізуються, то наша нацвалюта має умовно легко пройти 2022 рік.

Тим паче, Росії також варто задуматися, чи вигідне подальше нагнітання обстановки на міжнародній арені. Курс рубля впав приблизно на 0,4% 17 січня, а російські держоблігації показують рекордну дохідність з 2016 року, що робить їх менш привабливими.

У цій ситуації запровадження санкцій проти РФ може серйозно вдарити по її економіці.

Інфляційні ризики

Найбільший ризик через зростання курсу долара пов’язаний з інфляцією, боротьба з якою має стати одним з основних напрямків діяльності Нацбанку.

Якщо тенденція на девальвацію гривні продовжиться, то й інфляція не забариться.

– Значна частина інфляції в Україні має немонетарний характер. Відповідно, єдиний засіб боротьби з нею – зміцнення курсу нацвалюти. А якщо він девальвує, то це ще більше підстьобує її, – пояснює Кущ.

Зростання курсу нині не є критичним, адже й досі відбувається в межах очікуваної похибки, однак тенденція на девальвацію гривні зберігатиметься протягом цього тижня.

Залишається сподіватися, що ситуація на ринку енергоресурсів стабілізується найближчим часом, а Росія перестане нагнітати обстановку навколо України, що в свою чергу позитивно відобразиться і на курсі нацвалюти.