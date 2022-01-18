18 января Национальный банк Украины повысил курс евро и доллара к гривне.

Евро во вторник преодолело отметку 32 грн и стоит теперь 32,06 грн/1€.

Доллар, в свою очередь, превысил 28 грн и составляет уже 28,12 грн/1$.

Польский злотый 18 января подорожал на три копейки с 7,05 грн до 7,08 грн. На столько же вырос в цене и российский рубль – 3,67 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 18.01:

$1 – 28,12 грн;

€1 – 32,06 грн;

1 польский злотый – 7,08 грн;

10 российских рублей – 3,67 грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что до конца января должно быть объявлено о начале переговоров Украины и Канады по расширению Соглашения о свободной торговле.

Об этом глава Кабмина сообщил 17 января по итогам встречи с министром иностранных дел Канады Мелани Джоли.

Расширение Соглашения о свободной торговле на услуги и инвестиции должно стать важным элементом для двустороннего сотрудничества в экономике.