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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Более 32 грн/1€ и 28 грн/1$: курс валют на 18 января

Татьяна Забожко редактор ленты
Доллар, долар, евро, євро, курс валют, валюта

18 января Национальный банк Украины повысил курс евро и доллара к гривне.

Евро во вторник преодолело отметку 32 грн и стоит теперь 32,06 грн/1€.

Доллар, в свою очередь, превысил 28 грн и составляет уже 28,12 грн/1$.

Польский злотый 18 января подорожал на три копейки с 7,05 грн до 7,08 грн. На столько же вырос в цене и российский рубль – 3,67 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 18.01:

  • $1 – 28,12 грн;
  • €1 – 32,06 грн;
  • 1 польский злотый – 7,08 грн;
  • 10 российских рублей – 3,67 грн.

курс валют 18 січня 2022

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что до конца января должно быть объявлено о начале переговоров Украины и Канады по расширению Соглашения о свободной торговле.

Об этом глава Кабмина сообщил 17 января по итогам встречи с министром иностранных дел Канады Мелани Джоли.

Расширение Соглашения о свободной торговле на услуги и инвестиции должно стать важным элементом для двустороннего сотрудничества в экономике.

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