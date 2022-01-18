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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Понад 32 грн/1€ та 28 грн/1$: курс валют на 18 січня

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Доллар, долар, евро, євро, курс валют, валюта

18 січня Національний банк України підвищив курс євро й долара до гривні.

Євро у вівторок подолало позначку 32 грн й коштує тепер 32,06 грн/1€.

Долар, у свою чергу, перевищив 28 грн і становить уже 28,12 грн/1$.

Польський злотий 18 січня здорожчав на три копійки з 7,05 грн до 7,08 грн. На стільки ж зріс у ціні й російський рубль.

Курс валют в Україні від НБУ на 18.01:

  • $1 – 28,12 грн;
  • €1 – 32,06 грн;
  • 1 польський злотий – 7,08 грн;
  • 10 російських рублів – 3,67 грн.

курс валют 18 січня 2022

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що до кінця січня має бути оголошено про початок переговорів України та Канади щодо розширення Угоди про вільну торгівлю.

Про це очільник Кабміну повідомив 17 січня за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Канади Мелані Джолі.

Розширення Угоди про вільну торгівлю на послуги та інвестиції має стати важливим елементом для двосторонньої співпраці в економіці.

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