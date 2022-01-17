Соглашения о свободной торговле с Канадой будут расширены – Шмыгаль

Украина рассчитывает на продуктивный диалог с Канадой относительно расширения Соглашения о свободной торговле.

Такое заявление по итогам встречи с министром иностранных дел Канады Мелани Джоли сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Благодарен за это важное проявление поддержки укрепления отношений между Украиной и Канадой, – отметил Шмыгаль.

По словам главы украинского правительства, расширение Соглашения о свободной торговле на услуги и инвестиции будет важным элементом для двустороннего сотрудничества в сфере экономики.

Шмыгаль надеется на то, что объявление о начале переговоров будет сделано до конца января. Он также рассказал о важности того, что канадские инвесторы привлекаются к реализации совместных проектов.

Премьер-министр Украины поблагодарил Канаду за поддержку обороноспособности в отношении российской агрессии на границе.

По словам Шмыгаля, Украина ценит осуществление тренировочной миссии UNIFIER, которая, как ожидается, будет продолжена после марта 2022 года. Также он надеется на продолжение диалога по поводу упрощения поездок украинцев в Канаду.

В ответ в ходе встречи Джоли пообещала, что Канада продолжит поддерживать Украину в ее внешнеполитической борьбе.