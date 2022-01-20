Нацбанк повысил учетную ставку до 10% годовых

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на 1% — до 10% годовых. В декабре регулятор уже повышал учетную ставку до 9% годовых.

В Национальном банке объяснили, что для реализации значительного количества проинфляционных рисков нужно усилить монетарную политику, чтобы улучшить инфляционные ожидания и обеспечить устойчивое снижение инфляции до цели 5%.

Также в НБУ добавили, что после прохождения пика осенью 2021 года инфляция снижалась, но медленнее, чем ожидалось. В то же время фундаментальное инфляционное давление даже усилилось.

Как отметили в Нацбанке, в конце года инфляция снижалась благодаря рекордным урожаям, корректировке отдельных мировых цен на продовольствие, эффекту укрепления гривны в предыдущие месяцы и усилению монетарной политики.

Между тем в Украине по-прежнему сложно получить льготный кредит на жилье, даже с новой президентской программой Украинская мечта, которая должна запуститься в апреле 2022 года.

В ее рамках пообещали ипотеку под 5% при условии, что зарплата будет белой, а налоги будут уплачены. В прошлом году также была запущена похожая программа, только под 7%. Однако за год ею воспользовались лишь 1,3 тысячи украинцев.

Почему получить льготный кредит на жилье сложно в Украине сложно – читайте в нашем материале.