Нацбанк підвищив облікову ставку до 10% річних

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 1% – до 10% річних. У грудні регулятор вже підвищував облікову ставку до 9% річних.

У Національному банку пояснили, що для реалізації значної кількості проінфляційних ризиків потрібно посилити монетарну політику, щоб покращити інфляційні очікування та забезпечити стійке зниження інфляції до цілі 5%.

Також в НБУ додали, що після проходження піку восени 2021 року інфляція знижувалася, але повільніше, ніж очікувалося. Водночас фундаментальний інфляційний тиск навіть посилився.

Як наголосили у Нацбанку, наприкінці року інфляція знижувалася завдяки рекордним врожаям, корегуванню окремих світових цін на продовольство, ефекту від зміцнення гривні в попередні місяці та посиленню монетарної політики.

Тим часом в Україні, як і раніше, складно отримати пільговий кредит на житло, навіть із новою президентською програмою Українська мрія, яка має запуститися у квітні 2022 року.

У її межах пообіцяли іпотеку під 5% за умови, що зарплатня буде білою, а податки буде сплачено. Минулого року також було запущено схожу програму, лише під 7%. Проте за рік нею скористалися лише 1,3 тисячі українців.

Чому отримати пільговий кредит на житло складно в Україні складно – читайте у нашому матеріалі.