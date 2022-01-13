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Факты / Видео / Украина / Общество

Под 5%, но при одном условии: почему получить льготный кредит на жилье сложно

Кристина Гавриш журналист Факты ICTV

В Украине по-прежнему сложно получить льготный кредит на жилье, даже с новой президентской программой Украинская мечта, которая должна запуститься в апреле 2022 года.

В ее рамках пообещали ипотеку под 5% при условии, что зарплата будет белой, а налоги будут уплачены.

В прошлом году была запущена похожая программа, только под 7%, однако за год ею воспользовались лишь 1,3 тысячи украинцев.

Граждане, которые уже воспользовались такой программой, платят минимум по 10 тысяч каждый месяц, чтобы погасить кредит. Чтобы погасить первый вклад, по совету банков нужно было заплатить 25%, а не 15%.

При этом украинцев предупредили, что такую ипотеку они берут на свой риск, ведь программа может закрыться, и в таком случае им придется платить все взносы самостоятельно.

Сейчас в городах-миллионниках можно взять квартиру в кредит в доме, которому максимум 10 лет, а не три. В других населенных пунктах возрастные ограничения вообще убрали.

Всем гражданам, которые не вписываются в условия президентской программы, банки предлагают собственную — под гарантии о том, что она не будет меняться в течение 20 лет.

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Сейчас на окраине Киева можно купить квартиру в 45 квадратов за $72 тысячи в доме, у которого еще даже нет крыши. Если будет минимальный ремонт, цена увеличится на 30%.

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