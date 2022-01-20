Нацбанк ухудшил прогноз роста украинской экономики в 2022 году

Национальный банк ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины на 2022 год с 3,8 до 3,4%. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко во время брифинга.

По его словам, экономику будут поддерживать потребительский спрос и все еще благоприятные условия торговли. А вот потенциал ее роста будут ограничивать напряженная геополитическая ситуация, которая негативно влияет на инвестиционные решения, ощутимые последствия коронакризиса, сравнительно высокие цены на энергоносители и дефицит отдельных видов сырья.

Однако Кирилл Шевченко прогнозирует, что в 2023-2024 годах рост реального ВВП ускорится до около 4% в год. Он объяснил, что этому должна способствовать стабилизация геополитической ситуации в течение 2022 года и окончательное исчерпание негативных эффектов пандемии.

Кроме того, в 2022 году ожидается дальнейший рост мировой экономики и сохранение благоприятных условий торговли.

В начале января Всемирный банк также ухудшил прогноз роста украинской экономики. Специалисты предполагают, что по итогам 2022 года валовой внутренний продукт Украины вырастет не на 3,5%, а на 3,2%.