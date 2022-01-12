ВВП Украины в 2022 вырастет на 3,2%: Всемирный банк ухудшил прогноз

По итогам 2022 года валовый внутренний продукт (ВВП) Украины вырастет не на 3,5%, а на 3,2%. Всемирный банк январском обзоре Перспективы мировой экономики (Global Economic Prospects, GEP) ухудшил прогноз роста украинской экономики.

Если в октябре прошлого года эксперты ВБ ожидали увеличения ВВП Украины в 2022 году на 3,5% и в 2023 – на 3,7%, то в свежем обзоре прогноз роста экономики понизили до 3,2% и 3,5% соответственно.

В ВБ также считают, что напряженность вокруг Украины создает риски для всей Восточной Европе.

Что касается роста ВВП Украины по итогам 2021 года, банк оценивает его в 3,4% после спада на 4% в 2020 году.

В декабре 2021 года Всемирный банк одобрил выделение Украине $150 млн на борьбу с Covid-19, в частности вакцинацию.

Эти средства также направлены на укрепление национальной системы здравоохранения. На $120 млн должны закупить 16,5 миллиона доз – этого хватит, чтобы вакцинировать около 20% украинцев.

Источник: worldbank.org