Нацбанк погіршив прогноз зростання української економіки у 2022 році

Національний банк погіршив прогноз зростання реального ВВП України на 2022 рік із 3,8% до 3,4%. Про це повідомив голова НБУ Кирило Шевченко під час брифінгу.

За його словами, підтримуватимуть економіку споживчий попит і все ще сприятливі умови торгівлі. А от потенціал її зростання обмежуватимуть напружена геополітична ситуація, що негативно впливатиме на інвестиційні рішення, відчутні наслідки коронакризи, порівняно високі ціни на енергоносії та дефіцит окремих видів сировини.

Однак Кирило Шевченко прогнозує, що у 2023–2024 роках зростання реального ВВП прискориться до близько 4% на рік. Він пояснив, що цьому повинна сприяти стабілізація геополітичної ситуації протягом 2022 року та остаточне вичерпання негативних ефектів пандемії.

Крім того, у 2022 році очікується подальше зростання світової економіки і збереження доволі сприятливих умов торгівлі.

На початку січня Світовий банк також погіршив прогноз зростання української економіки. Фахівці припускають, що за підсумками 2022 року валовий внутрішній продукт України зросте не на 3,5%, а на 3,2%.