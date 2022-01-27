Семилетний максимум: курс доллара в Украине бьет рекорды

На пятницу, 28 января, Нацбанк Украины установил официальный курс доллара на уровне 28,98 грн/$. Это на 19 копеек больше по сравнению с курсом на 27 января (28,79 грн/$).

Это значит, что официальный курс американской валюты к гривне вырос до максимума почти за семь лет.

Выше его курс был только 26 февраля 2015 года — 30,01 грн/$.

А на межбанке 27 января 2022 года курс доллара достиг отметки 28,9 грн/$.

В обменниках Киева сегодня доллар покупают в среднем по 28,70 грн, а продают по 29,15 грн.

По мнению экономистов, на валютный рынок оказывает влияние внешняя торговля, спрос на товары, пандемия коронавируса, угроза масштабного вторжения России и другие факторы.

Они прогнозируют, что до конца 2022 года курс гривны к доллару будет составлять 28-28,6.