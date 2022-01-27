Семирічний максимум: курс долара в Україні б’є рекорди

На п’ятницю, 28 січня, Нацбанк України встановив офіційний курс долара на рівні 28,98 грн/$. Це на 19 копійок більше у порівнянні з курсом на 27 січня (28,79 грн/$).

Це означає, що офіційний курс американської валюти до гривні виріс до максимуму за майже сім років.

Вище його курс був лише 26 лютого 2015 року – 30,01 грн/$.

А на міжбанку 27 січня 2022 року курс долара сягнув позначки 28,9 грн/$.

В обмінниках Києва сьогодні долар купують у середньому по 28,70 грн, а продають по 29,15 грн.

На думку економістів, на валютний ринок впливає зовнішня торгівля, попит на товари, пандемія коронавірусу, загроза масштабного вторгнення Росії та інші чинники.

Вони прогнозують, що до кінця 2022 року курс гривні до долара становитиме 28-28,6.