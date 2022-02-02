ВВП Украины в 2021 году вырос более чем на 3% – Шмыгаль

Экономика Украины начала восстанавливаться после ущерба, нанесенного пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют два показателя.

Среди них — рост валового внутреннего продукта более чем на 3% в 2021 году и рекордный ВВП более чем в $195 млрд, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на ежегодной встрече компаний-членов Американской торговой палаты в Украине.

— Абсолютное перевыполнение бюджета за прошлый год, а нагрузка на бизнес в процентном соотношении падает из года в год, — отметил он.

Глава правительства рассказал о росте реальных доходов населения на 6%. Он добавил, что средняя заработная плата в Украине в декабре 2021 года достигла почти $600.

Премьер-министр отметил невероятный рост сферы IT-сектора, который становится одним из главных игроков в Европе.

— Прирост до $5 млрд в 2020 году и $7 млрд – в 2021 году. Сегодня украинский IT-сервис становится одним из главных игроков на IT-карте Европы, – убежден он.

Кроме того, строительная отрасль выросла почти на 6%. Правительство Украины намерено активно развивать сферу через программы доступного ипотечного кредитования и реализацию большого количества инфраструктурных проектов.