У Украины достаточно ресурсов для поддержания макроэкономической и макрофинансовой стабильности в условиях угрозы военной эскалации со стороны России.

Об этом заявил сегодня на заседании Кабинета министров премьер Денис Шмыгаль.

– Хочу подчеркнуть, что в условиях эскалации со стороны агрессора у правительства и финансовых институтов Украины достаточно ресурсов для поддержания макроэкономической и макрофинансовой стабильности, — отметил премьер.

Шмыгаль уточнил, что речь идет о золотовалютных резервах, средствах на текущих счетах, о выполнении государственного бюджета, выполнении обязательств перед инвесторами, бизнесом и гражданами.

– Кроме того, мы получаем дополнительную поддержку от наших международных партнеров не только по военной линии, но и для поддержания стабильности нашей экономики, – добавил он.

В то же время глава правительства подчеркнул, что сейчас нельзя утверждать, что угроз вообще нет. По его словам, угрозы существуют в последние восемь лет, пока продолжается агрессия РФ против Украины.

– Мы лишь подчеркиваем тот факт, что у правительства сейчас есть все необходимые ресурсы, чтобы ситуация в экономике оставалась стабильной, — уточнил Шмыгаль.

Недавно Денис Шмыгаль анонсировал новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) после завершения действия текущей stand-by.

Еврокомиссия 24 января одобрила выделение Украине нового пакета макрофинансовой поддержки на €1,2 млрд. Первый транш составит €600 млн и пойдет на поддержание финансовой стабильности нашего государства.