ВВП України у 2021 році зріс на понад 3% – Шмигаль

Економіка України почала відновлюватися після збитків, завданих пандемією коронавірусу. Про це свідчать два показники.

Серед них – зростання валового внутрішнього продукту на понад 3% у 2021 році та рекордний ВВП у понад $195 млрд, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на щорічній зустрічі компаній-членів Американської торговельної палати в Україні.

– Абсолютне перевиконання бюджету за минулий рік, а навантаження на бізнес у відсотковому співвідношенні падає рік у рік, – зазначив він.

Очільник уряду розповів про зростання реальних доходів населення на 6%. Він додав, що середня заробітна плата в Україні у грудні 2021 року досягла майже $600.

Прем’єр-міністр наголосив на неймовірному зростанні сфери ІТ-сектору, який стає одним із головних гравців в Європі.

– Приріст до $5 млрд у 2020 році та $7 млрд – у 2021 році. Сьогодні український ІТ-сервіс стає одним із головних гравців на ІТ-мапі Європи, – переконаний він.

Крім того, будівельна галузь зросла майже на 6%. Уряд України має намір активно розвивати сферу надалі через програми доступного іпотечного кредитування та реалізацію великої кількості інфраструктурних проєктів.