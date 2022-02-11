ICU – лидер рынка НПФ по итогам 2021 года

По итогам 2021 года активы инвестиционных и пенсионных фондов под управлением группы ICU превысили 2,5 млрд грн.

ICU занимает более 17% украинского рынка управления пенсионными фондами по объему средств (669 млн грн) и сохраняет лидерство среди всех КУА по этому показателю на протяжении пяти лет.

Всего в Украине работают 57 пенсионных фондов, из них пять – под управлением ICU: НПФ Укрэксимбанк, Эмерит-Украина, Взаимопомощь, Турбота и Династия.

НПФ под управлением ICU возглавляют рейтинги украинских фондов и по доходности, и по объему средств.

В частности, НПФ Укрексимбанк показал наивысшую доходность среди всех корпоративных пенсионных фондов, а сразу три НПФ под управлением ICU (Укрэксимбанк, Династия, Взаимопомощь) по доходности вошли в топ-5 всех пенсионных фондов в Украине.

По итогам последних трех и пяти лет Династия и Эмерит-Украина входят в топ-3 самых доходных НПФ среди крупнейших открытых пенсионных фондов, а Укрэксимбанк и Эмерит-Украина на интервале 10 лет — в топ-3 самых доходных фондов среди крупнейших НПФ.

По размеру активов Укрексимбанк занимает второе место среди всех НПФ в Украине, уступая лишь фонду Национального банка Украины, а Эмерит-Украина и Династия входят в топ-5 крупнейших открытых НПФ по итогам 2021 года.

— В прошлом году количество фондов под нашим управлением выросло до 17% — появились фонд ICU Глобал Эквити Индекс, ICU Фонд Еврооблигаций, НПФ Забота, а также новые венчурные фонды. Кроме того, мы успешно конвертировали средства инвесторов Фонда Облигаций, который завершил свою работу, в новый Фонд Облигаций II. С активами более 120 млн грн он остается крупнейшим в стране среди публичных фондов, инвестирующих в инструменты с фиксированной доходностью, — прокомментировал управляющий активами ICU Григорий Овчаренко.

Стратегия Фонда Облигаций II продемонстрировала хорошие результаты за последние 10 лет. Среднегодовая доходность фонда составила 28%, намного превысив показатели средних ставок по депозитам и облигациям.

В 2021 году его доходность составила 14.8%, что на 4.8% опережает инфляцию и на 6.3% выше среднегодового индекса ставок гривневых депозитов UIRD.

— В наших планах на этот год — расширение линейки инструментов и дальнейшая диджитализация сервисов, которые позволят упростить доступ населения к финансовым инструментам, — подытожил учредитель ICU Константин Стеценко.

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа также занимается венчурными инвестициями.

География интересов ICU – развивающиеся рынки во всем мире.

В управлении группы находятся активы в размере более $500 млн. Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.