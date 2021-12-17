Группа ICU выпустила первую аудиокнигу в серии ICU Business Books

Многолетний образовательный книжный проект финансовой группы ICU под названием ICU Business Books расширяется в направлении аудиоконтента и начинает сотрудничество с аудиоиздательством Абук по озвучиванию бизнес литературы.

Особенностью этой инициативы ICU является ее неотъемлемая благотворительная составляющая. Все доходы от продажи книг будут перечисляться в Благотворительный фонд Таблеточки.

Первой озвученной книгой в рамках данного проекта стал бестселлер Принципы авторства миллиардера Рея Далио. Это уже двенадцатая книга серии #ICUBooks, но первая — в аудио-формате.

— Мы давно хотели объединить различные направления нашей благотворительной деятельности. Мы много лет поддерживаем «Таблеточки» и также много лет ведем ICU Business Books – спонсируем перевод мировых бизнес бестселлеров на украинский язык и издание этих книг в Украине. Теперь же мы разработали механизм, который позволит всем нашим сотрудникам, друзьям, знакомым, клиентам и просто читателям быть на 100% уверенными, — отметил учиредитель ICU Константин Стеценко.

Стеценко добавил, что логотип ICU Business Books на аудиокниге означает, что львиная доля стоимости приобретенной аудиокниги перечисляется в Фонд Таблеточки.

— Профессионально записанные аудиокниги – это возможность постоянно развиваться в темпе современной жизни, читать в удобном режиме, в любом месте. Мы благодарны ICU и Таблеточкам за поддержку и партнерство, а еще за то, что так же удобно и не теряя темпа жизни можно помогать другим. Это не первый благотворительный проект Абук, и мы надеемся, что к такому сотрудничеству будут приобщаться и другие партнеры, – комментирует директор Абук Мария Помазан.

Мария Помазан добавила, что системное спонсорство создания аудиокниг в Украине только начинается, и они рады, что ICU стала одним из первопроходцев в этом направлении.

— Мы благодарны нашим партнерам — ICU и Абук. Этот проект доказывает, что помогать легко. Просто слушая аудиокниги, пользователи Абука помогают детям преодолевать рак! Благодаря таким инициативам еще больше людей поддерживают онкобольных детей удобным и приятным способом, а значит, развивается и культура благотворительности в Украине, — отмечает директор департамента фандрейзинга благотворительного фонда Таблеточка Евгения Ноговицына.

ICU создала свой благотворительный книжный проект ICU Business Books весной 2015 года.

Его идея заключается в издании книг о бизнесе и экономике, которые, по мнению экспертов ICU, заслуживают внимания широкой читательской аудитории Украины.

Это так называемые must-read titles (книги для обязательного прочтения), получившие международные награды или имеющие существенное влияние на мировую аудиторию – официальных лиц, бизнес-сообщество и широкий круг экономических субъектов.

Авторами таких книг преимущественно являются западные экономисты и бизнесмены, публикующие свои работы на английском языке.

Аудитория Украины не получала своевременно информацию об этих новинках и оставалась вне ведущего интеллектуального экономического течения. Поэтому руководство группы ICU решило устранить этот пробел.

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа также занимается венчурными инвестициями. География интересов ICU – развивающиеся рынки во всем мире.

В управлении группы находятся активы в размере более $500 млн.

Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.