ICU – лідер ринку НПФ за підсумками 2021 року

За підсумками 2021 року активи інвестиційних та пенсійних фондів під управлінням групи ICU перевищили 2,5 млрд грн.

ICU займає понад 17% українського ринку управління пенсійними фондами за обсягом коштів (669 млн грн) та зберігає лідерство серед усіх КУА за цим показником протягом п’яти років.

Загалом в Україні працюють 57 пенсійних фондів, з них п’ять – під управлінням ICU: НПФ Укрексімбанк, Емерит-Україна, Взаємодопомога, Турбота та Династія.

НПФ під управлінням ICU очолюють рейтинги українських фондів і за дохідністю, і за обсягом коштів.

Зокрема, НПФ Укрексімбанк показав найвищу дохідність серед усіх корпоративних пенсійних фондів, а одразу три НПФ під управлінням ICU (Укрексімбанк, Династія, Взаємодопомога) за дохідністю увійшли до топ-5 усіх пенсійних фондів в Україні.

За підсумками останніх трьох і п’яти років Династія та Емерит-Україна входять до топ-3 найприбутковіших НПФ серед найбільших відкритих пенсійних фондів, а Укрексімбанк та Емерит-Україна на інтервалі 10 років – до топ-3 найбільш прибуткових фондів серед найбільших НПФ.

За розміром активів Укрексімбанк посідає друге місце серед усіх НПФ в Україні, поступаючись лише фонду Національного банку України, а Емерит-Україна та Династія входять до топ-5 найбільших відкритих НПФ за підсумками 2021 року.

– Минулого року кількість фондів під нашим управлінням зросла до 17% – з’явилися фонд ICU Глобал Еквіті Індекс, ICU Фонд Єврооблігацій, НПФ Турбота, а також нові венчурні фонди. Крім того, ми успішно конвертували кошти інвесторів Фонду Облігацій, який завершив свою роботу, в новий Фонд Облігацій II. З активами понад 120 млн грн. він залишається найбільшим в країні серед публічних фондів, які інвестують в інструменти з фіксованою дохідністю, – прокоментував керуючий активами ICU Григорій Овчаренко.

Стратегія Фонду Облігацій II продемонструвала гарні результати за останні 10 років. Середньорічна дохідність фонду склала 28%, набагато перевищивши показники середніх ставок за депозитами та облігаціями.

У 2021 році його доходність склала 14.8% й випередила інфляцію на 4.8%, а середньорічний індекс ставок гривневих депозитів UIRD – на 6.3%.

– У наших планах на цей рік – розширення лінійки інструментів та подальша диджиталізація сервісів, які дозволять спростити доступ населення до фінансових інструментів, – відзначив засновник ICU Костянтин Стеценко.

Група ICU – незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними інвестиціями.

Географія інтересів групи – ринки, що розвиваються.

ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням перебувають активи в розмірі понад $500 млн. Засновники ICU – Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.