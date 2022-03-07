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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Исторический минимум: курс рубля на форексе упал до 155, евро – 168

Анастасия Гевко редактор ленты
Исторический минимум: курс рубля на форексе упал до 155, евро – 168

На международных торгах курс российского рубля по состоянию на 7 марта потерял около 34% стоимости и опустился до уровня 155 рублей за $1.

Это следует из динамики, представленной на платформе investing.com в 19.20.  

Тем временем евро подорожало на +36,3% и стоит уже 168,5 рублей.

В то же время по данным Bloomberg до этого в ходе торгов курс евро достигал максимума в 168,75 рубля, а доллар – в 177,26.

Согласно решению Банка России, валютные торги на Московской бирже не проводились.

Напомним, 23 февраля, перед нападением Российской Федерации на Украину, курс валюты этой страны был в районе 80 руб/1$. Таким образом, за полторы недели войны нацвалюта России подешевела почти вдвое.

Курс рубля падает в том числе из-за санкций Евросоюза, США и других стран против Центробанка России и ряда других банков этой страны. Их ввели из-за нападения РФ на Украину.

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