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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Історичний мінімум: курс рубля на форексі впав до 155, євро – 168

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Історичний мінімум: курс рубля на форексі впав до 155, євро – 168

На міжнародних торгах курс російського рубля станом на 7 березня втратив близько 34% вартості та опустився до рівня 155 рублів за $1.

Це випливає з динаміки, представленої на платформі investing.com о 19:20.

Тим часом євро подорожчало на 36,3% і коштує вже 168,5 рубля.

Водночас за даними Bloomberg, раніше під час торгів курс євро досягав максимуму в 168,75 рубля, а долар – в 177,26.

Відповідно до рішення Банку Росії, валютні торги на Московській біржі не проводились.

Нагадаємо, 23 лютого, перед нападом Російської Федерації на Україну, курс валюти цієї країни був у районі 80 руб/1$. Тож за півтора тижні війни нацвалюта Росії подешевшала майже вдвічі.

Курс рубля падає, зокрема, через санкції Євросоюзу, США та інших країн проти Центробанку Росії та низки інших банків цієї країни. Їх запровадили через напад РФ на Україну.

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