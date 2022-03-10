Украина получит от МВФ $1,4 млрд срочной финпомощи

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) в ночь на четверг одобрил экстренную финансовую поддержку Украины в размере $1,4 млрд.

Помощь оказывается в рамках Инструмента быстрого финансирования (RFI) для удовлетворения неотложных потребностей в финансировании и смягчении экономических последствий войны.

— Эта выплата в рамках RFI, эквивалентная 50% квоты Украины в МВФ, поможет удовлетворить неотложные потребности платежного баланса, возникающие в связи с последствиями продолжающейся войны, и предоставит критически важную поддержку в краткосрочной перспективе, играя роль катализатора для финансирования от других Партнеров, – отмечается в релизе Фонда.

Согласно ему, Украина отказалась от текущей программы финансирования МВФ Stand by И заявила о своем намерении сотрудничать с Фондом для разработки новой экономической программы, направленной на возобновление и рост, когда разрешат условия.

Украинские власти будут продолжить тесное сотрудничество с МВФ, поскольку хотят разрабатывать и осуществлять эффективные меры по смягчению последствий кризиса, говорится в сообщении.

– Российское военное вторжение в Украину стало причиной масштабного гуманитарного и экономического кризиса. Потребности в финансировании большие, неотложные и могут значительно возрасти по мере продолжения войны, – приводятся в релизе слова исполнительного директора Фонда Кристаллины Георгиевой.

Для дальнейшей поддержки финансовой устойчивости Нацбанк Украины учредил новый механизм поддержки ликвидности и ввел регулятивные послабления.

Введены лимиты на снятие наличных, но безналичные операции не ограничены.

Урегулирование доходов и расходов государства было направлено на обеспечение приоритетных платежей. Украина выполнила все долговые обязательства, указала Георгиева.

– На этом экстраординарном фоне МВФ утвердил критическую финансовую поддержку. Это должно стать катализатором крупномасштабной мобилизации дополнительного льготного финансирования, которое потребуется для восполнения дефицита финансирования и смягчения экономических последствий войны. Как только война закончится и можно будет провести должную оценку ущерба, вероятно, потребуется дополнительная большая поддержка для поддержки усилий по восстановлению, – заявила глава МВФ.

По ее словам, Фонд выражает глубочайшие соболезнования украинскому народу в эти тяжелейшие времена и будет продолжать тесно сотрудничать с украинскими властями.

Как известно, Международный валютный фонд в июне 2020 года утвердил для Украины программу stand-by на сумму около $5 млрд. МВФ сразу выделил первый транш на $2,1 млрд.

Осенью 2021 завершился первый просмотр программы. И Украина получила второй транш в размере почти $700 млн. А срок действия программы stand-by продлили еще на шесть месяцев (до конца июня 2022 года).

В целом, планировалось провести четыре пересмотра выполнения условий программы МВФ для выделения траншей.