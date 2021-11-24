Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере $699 млн.

Об этом сообщил глава Нацбанка Кирилл Шевченко. По его словам, средства поступят на счета правительства в НБУ и увеличат международные резервы.

23 ноября МВФ согласовал выделение Украине транша почти на $700 млн. Срок действия программы stand-by, который истекает в декабре 2021 года, продлили еще на шесть месяцев.

Кроме того, совет директоров Международного валютного фонда принял решение о продлении соглашения о резервном кредитовании до конца июня 2022 года и перераспределении выплат по программе.

Ожидается, что кредит от МВФ поможет украинским властям справиться с последствиями экономического стресса, вызванного Covid-19, поддержать восстановление экономики и продвинуть реформы.

Со своей стороны министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Украина рассчитывает получить несколько траншей кредита от Международного валютного фонда до июня 2022 года.

По его словам, до того времени должно быть еще несколько пересмотров программы с МВФ.