Продукты, бизнес, кредиты: правительство разработало экономический план на время войны

Правительство Украины разработало экономический план на время войны, чтобы поддержать экономический фронт страны. Об этом в своем видеообращении 18 марта сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он рассказал, что первым аспектом плана является вопрос продовольственной безопасности.

– Мы не можем допустить, чтобы украинцы остались без еды, поэтому государство будет напрямую закупать у украинских производителей ключевые социальные продукты. Эти продукты будут бесплатно с завтрашнего дня раздаваться людям в тех городах, которые уже оказались в окружении или находятся на линии боевых действий, – сказал Шмыгаль.

По его словам, для этого составлен список ключевых социальных продуктов: от круп и зерна до консервов и растительного масла. Ежедневно формируется список городов, куда могут доставлять такую продукцию – для этого военные местные администрации будут подавать заявки, в которых укажут, сколько нужно продуктов для каждого из таких городов.

Укрзализныця уже закупает продукты и в сотрудничестве с Гуманитарным штабом развозит их по регионам. Для доставки в населенные пункты хотят привлекать международные гуманитарные организации.

– Еще раз подчеркну, что раздача соответствующих продуктов будет производиться бесплатно для людей. Правительство уже выделило Укрзализныце 18 млрд грн на реализацию этой и других задач. Мы никого не оставим один на один с бедой, – подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что такая программа позволит стимулировать развитие собственного украинского производства пищевых продуктов, а пищевая промышленность станет одним из ключевых секторов экономики.

Вторым аспектом поддержки экономики станет упразднение подавляющего большинства разрешений, кроме тех, которые связаны с безопасностью страны. Так, бизнес на время войны перейдет на декларативный принцип работы: подал документы через портал Дія и, не дожидаясь решения государственного органа, начинаешь работать.

– Разрешительные документы останутся буквально для нескольких видов деятельности, таких как работа с опасными отходами, производство лекарств, вопросы ядерной энергетики. Несколько ранее правительство отменило все проверки, которые могут усложнять жизнь бизнесу. Сейчас максимальная свобода бизнеса – это необходимое условие для формирования сильной экономики в нашем государстве, – прокомментировал решение Шмыгаль.

Третьим аспектом станет беспроцентное кредитование бизнеса и облегчение доступа к финансовым ресурсам.

– Правительство снимает все ограничения по программе 5-7-9. Любой украинский бизнес, которому необходима поддержка, сможет получить кредит по льготным условиям. Теперь максимально сумма кредита увеличивается до 60 млн грн. На время военного положения и месяц после его завершения ставка по кредитам будет 0%. Проценты за тех, кто хочет вести бизнес сегодня будет платить государство. После военного положения процентная ставка по этой программе будет не больше 5%. Убираются также ограничения, касающиеся бизнес-плана или рабочих мест или любые другие, – пояснил премьер.

Также правительство максимально упрощает таможенные процедуры – на таможне не нужно будет никаких бумаг, уплаты НДС, пошлин и таможенных платежей.

– Желающий оставаться на общей системе уплачивает только НДС, при этом такое оформление должно занимать не более 15 минут. Те, кто просто хочет привозить товар в Украину без какого-либо таможенного оформления, заранее заполняйте ГТД декларацию и проезжайте. Грузы будут ехать через границу без всяких препятствий, – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Кабмин уже принял соответствующее постановление и ожидает, что Верховная Рада его поддержит.