Продукти, бізнес, кредити: уряд розробив економічний план на час війни

Уряд України розробив економічний план на час війни, щоби підтримати економічний фронт країни. Про це у своєму відеозверненні 18 березня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він розповів, що першим аспектом плану є питання продовольчої безпеки.

– Ми не можемо допустити, щоб українці залишилися без їжі, тому держава безпосередньо закуповуватиме у українських виробників ключові соціальні продукти. Ці продукти будуть безкоштовно із завтрашнього дня роздавати людям у тих містах, які вже опинилися в оточенні або знаходяться на лінії бойових дій, – сказав Шмигаль.

За його словами, для цього складено список ключових соціальних продуктів: від круп та зерна до консервів та рослинної олії. Щодня формується список міст, куди можуть доставляти таку продукцію – для цього військові місцеві адміністрації подаватимуть заявки, в яких вкажуть, скільки потрібно продуктів для кожного з таких міст.

Укрзалізниця вже закуповує продукти та у співпраці з Гуманітарним штабом розвозить їх регіонами. Для доставки до населених пунктів хочуть залучати міжнародні гуманітарні організації.

– Ще раз наголошу, що роздача відповідних продуктів буде проводитися безкоштовно для людей. Уряд уже надав Укрзалізниці 18 млрд грн на реалізацію цього та інших завдань. Ми нікого не залишимо віч-на-віч із бідою, – підкреслив прем’єр-міністр.

Він додав, що така програма дозволить стимулювати розвиток власного українського виробництва харчових продуктів, а харчова промисловість стане одним із ключових секторів економіки.

Другим аспектом підтримки економіки стане скасування переважної більшості дозволів, крім тих, що пов’язані з безпекою країни. Так, бізнес на час війни перейде на декларативний принцип роботи: подав документи через портал Дія і, не чекаючи на рішення державного органу, починаєш працювати.

– Дозвільні документи залишаться буквально для кількох видів діяльності, таких як робота із небезпечними відходами, виробництво ліків, питання ядерної енергетики. Дещо раніше уряд скасував усі перевірки, які можуть ускладнювати життя бізнесу. Зараз максимальна свобода бізнесу – це необхідна умова формування сильної економіки в нашій державі, – прокоментував рішення Шмигаль.

Третім аспектом стане безвідсоткове кредитування бізнесу та полегшення доступу до фінансових ресурсів.

– Уряд знімає всі обмеження щодо програми 5-7-9. Будь-який український бізнес, якому потрібна підтримка, зможе отримати кредит за пільговими умовами. Наразі максимально сума кредиту збільшується до 60 млн грн. На час воєнного стану та місяць після його завершення ставка за кредитами буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес, сьогодні платитиме держава. Після воєнного стану процентна ставка за цією програмою буде не більшою за 5%. Прибираються також обмеження щодо бізнес-плану чи робочих місць або будь-які інші, – пояснив прем’єр.

Також уряд максимально спрощує митні процедури – на митниці не потрібно буде жодних паперів, сплати ПДВ, мит та митних платежів.

– Бажаючий залишатися на загальній системі сплачує лише ПДВ, при цьому таке оформлення має тривати не більше 15 хвилин. Ті, хто просто хоче привозити товар до України без будь-якого митного оформлення, наперед заповнюйте ВМД декларацію та проїжджайте. Вантажі будуть їхати через кордон без жодних перешкод, – сказав Шмигаль.

Він додав, що Кабмін вже прийняв відповідну ухвалу і очікує, що Верховна Рада її підтримає.